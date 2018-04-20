На Алтае произошло два землетрясения

Первый подземный толчок магнитудой 2,9 зафиксировали в 229,5 км к юго-востоку от Горно-Алтайска в 6:01. Интенсивность сотрясений в эпицентре была 3,2 балла, сообщает "Интерфакс".

Перед этим произошло еще одно землетрясение — в 1:11. Эпицентр находился в 125 км к юго-востоку от Горно-Алтайска. Магнитуда составила 3, а интенсивность сотрясений в эпицентре — 3,4 балла.

Altapress.ru писал, что в Республике Алтай днем 10 апреля также произошло землетрясение.

Напомним, ученые предупредили о том, что на Алтае может произойти землетрясение силой в 9 баллов.