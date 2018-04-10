На Алтае произошло землетрясение

В Республике Алтай в обед 10 апреля произошло землетрясение.
По данным Алтае-Саянского филиала Геофизической службы СО РАН толчки были магнитудой 2.6. Их зафиксировали в 12:38. Интенсивность сотрясений в эпицентре была 2.8 баллов.
Altapress.ru писал, что 29 марта в Республике Алтай произошло землетрясение магнитудой 3,4.
Напомним, ученые предупредили о том, что на Алтае может произойти землетрясение силой в 9 баллов.
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