На Алтае произошло землетрясение

По данным Алтае-Саянского филиала Геофизической службы СО РАН толчки были магнитудой 2.6. Их зафиксировали в 12:38. Интенсивность сотрясений в эпицентре была 2.8 баллов.

Altapress.ru писал, что 29 марта в Республике Алтай произошло землетрясение магнитудой 3,4.

Напомним, ученые предупредили о том, что на Алтае может произойти землетрясение силой в 9 баллов.