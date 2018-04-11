В горах Алтая произошло землетрясение

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Происшествия

Утром 11 апреля в Казахстане, недалеко от границы Республики Алтай, произошло землетрясение.

Землетрясение 11 апреля.
Землетрясение 11 апреля. Фото: АСФ ФИЦ ЕГС РАН.

По данным Алтае-Саянского филиала Геофизической службы СО РАН толчки были магнитудой 3.0. Их зафиксировали в 7 утра. Интенсивность сотрясений в эпицентре была 3.4 балла.

Altapress.ru писал, что в Республике Алтай днем 10 апреля также произошло землетрясение.

Напомним, ученые предупредили о том, что на Алтае может произойти землетрясение силой в 9 баллов.

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