В горах Алтая произошло землетрясение

По данным Алтае-Саянского филиала Геофизической службы СО РАН толчки были магнитудой 3.0. Их зафиксировали в 7 утра. Интенсивность сотрясений в эпицентре была 3.4 балла.

Altapress.ru писал, что в Республике Алтай днем 10 апреля также произошло землетрясение.

Напомним, ученые предупредили о том, что на Алтае может произойти землетрясение силой в 9 баллов.