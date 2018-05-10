На Алтае произошло землетрясение

По данным Алтае-Саянского филиала Геофизической службы СО РАН толчки были магнитудой 3.7. Их зафиксировали в 6:25. Интенсивность сотрясений в эпицентре была 4.4 баллов.

Altapress.ru писал, что утром 9 мая в Монголии, недалеко от границы Республики Алтай, также произошло землетрясение.

Напомним, ученые предупредили о том, что на Алтае может произойти землетрясение силой в 9 баллов.

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