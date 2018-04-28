На Алтае раньше срока приступили к посевным работам

Сегодня, 16:38.
Экономика

Алтайские сельхозпроизводители приступили к севу зерновых культур. Работы уже прошли на площади более 2,5 тыс га. Согласно сводке Минсельхоза России, в прошлом году в этом время хозяйства еще даже не вышли в поле.

Посевная в Алтайском крае.
Посевная в Алтайском крае. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Из засеянных площадей около 2 тыс. га занимают зерновые и зернобобовые культуры: пшеница, овес, горох. Сейчас хозяйства ведут сев ультраранних сортов зерновых.

Также более 500 гектаров засеяно подсолнечником. Наряду с посевными работами в регионе продолжается весеннее боронование почвы. Также аграрии вносят удобрения, обрабатывают посевы озимых культур от болезней.

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Ранее краевые власти отмечали, что в 2018 году весенние полевые работы стартовали в Алтайском крае на 5-7 дней раньше среднемноголетних сроков. Это связано с особенностями нынешнего сезона: из-за высокой вероятности почвенной засухи и нехватки влаги аграриям необходимо приложить все усилия, чтобы сохранить ее и минимизировать испарение.

В 2018 году площадь пашни в Алтайском крае останется на прежнем уровне и составит 5,4 млн га. Для проведения работ полностью готов посевной материал: его необходимо около 590 тыс тонн. В хозяйствах имеется более 80% от необходимого запаса ГСМ.

Весной в поля выйдет 16,5 тыс. тракторов, 880 посевных комплексов и около 7 тыс. агрегатов.

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