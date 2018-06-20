На Алтае сфотографировали старейшего снежного барса

В Республике Алтай фотоловушки сфотографировали старейшего снежного барса — Хоргая. Ирбису уже 10 лет, сообщает пресс-служба Алтайского государственного природного биосферного заповедника.
Сергей Спицын, старший научный сотрудник Алтайского заповедника рассказал, что первые снимки Хоргая получили в 2011 году. Тогда снежному барсу было 3 года.
— Были опасения, что самец Хоргай может не пережить зиму. По нашим подсчетам, сейчас барсу уже 10 лет – возраст почтенный. Опасения были весьма обоснованными, особенно с учетом суровой и многоснежной весны. Тем больше была радость, когда его обнаружили на снимках фоторегистратора, — добавил Сергей Спицын.
Кроме Хоргая камеры сняли еще одного или двух барсов, точнее установить не удалось. Ученые предполагают, что это может быть первая встреча с этими животными. Специалисты надеются, что в сентябре при проверке фоторегистраторов станет ясно, сколько барсов перемещались в разных частях хребта Чихачева.
Напомним, в конце мая в Горном Алтае дикий ирбис разрешил сфотографировать себя с расстояния в 50 метров участникам добровольческой экспедиции "По следам снежного барса".
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