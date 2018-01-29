На Алтае восстанавливают дом многодетной семьи, который разрушился от взрыва

На Алтае восстанавливают дом многодетной семьи. Фото: Дмитрий Проскурин, izvestiy-kamen.ru. На Алтае восстанавливают дом многодетной семьи. Фото: Дмитрий Проскурин, izvestiy-kamen.ru. На Алтае восстанавливают дом многодетной семьи. Фото: Дмитрий Проскурин, izvestiy-kamen.ru. На Алтае восстанавливают дом многодетной семьи. Фото: Дмитрий Проскурин, izvestiy-kamen.ru. На Алтае восстанавливают дом многодетной семьи. Фото: Дмитрий Проскурин, izvestiy-kamen.ru. На Алтае восстанавливают дом многодетной семьи. Фото: Дмитрий Проскурин, izvestiy-kamen.ru.

Родственники уже ремонтируют здание. Они рассказали, что многие неравнодушные звонят и предлагают безвозмездную помощь.

Сейчас дядя и отчим хозяйки своими силами восстанавливают потолочное перекрытие. Анатолий, дядя пострадавшей, привез из дома брус. В комнате, выполняющей роль прихожей и кухни, где как раз взорвался котел, потолок пришлось полностью демонтировать и делать новый.

Потолочное перекрытие — первозадача для семьи Натальи. После его реконструкции нужно будет заменить входную дверь. Анатолий рассказал:

— После того, как потолок будет готов, можно закрыть дверной проем полиэтиленом и натопить внутри тепловой пушкой. Чтобы работал печник. Сами, к сожалению, класть печь и варить котел не умеем, а то бы справились своими силами. Материал, конечно, тоже нужен, а это денег стоит. Трубы для разводки внутри дома нужны. Сам котел.

Наталье предписан строгий постельный режим, а ее делами сейчас занимается мама, Елена Ивановна. Она обратилась в администрацию и составила бумаги, необходимые для получения материальной помощи. Однако пока приходится справляться своими силами.

Напомним, газета "Каменские известия" объявила благотворительный марафон в пользу пострадавшей. Номера телефона для общения и банковской карты для денежных переводов: 8-923-565-20-56. Номер карты 639002029053913606.