На Алтае восстанавливают дом многодетной семьи, который разрушился от взрыва

В Камне-на-Оби начали восстанавливать дом местной жительницы Натальи Вороновой и ее трех детей. Напомним, здание разрушилось из-за взрыва котла отопления. Наталья получила ожоги, а ее детей приютила бабушка, пишут "Каменские известия".
Родственники уже ремонтируют здание. Они рассказали, что многие неравнодушные звонят и предлагают безвозмездную помощь.
Сейчас дядя и отчим хозяйки своими силами восстанавливают потолочное перекрытие. Анатолий, дядя пострадавшей, привез из дома брус. В комнате, выполняющей роль прихожей и кухни, где как раз взорвался котел, потолок пришлось полностью демонтировать и делать новый.
Потолочное перекрытие — первозадача для семьи Натальи. После его реконструкции нужно будет заменить входную дверь. Анатолий рассказал:
— После того, как потолок будет готов, можно закрыть дверной проем полиэтиленом и натопить внутри тепловой пушкой. Чтобы работал печник. Сами, к сожалению, класть печь и варить котел не умеем, а то бы справились своими силами. Материал, конечно, тоже нужен, а это денег стоит. Трубы для разводки внутри дома нужны. Сам котел.
Наталье предписан строгий постельный режим, а ее делами сейчас занимается мама, Елена Ивановна. Она обратилась в администрацию и составила бумаги, необходимые для получения материальной помощи. Однако пока приходится справляться своими силами.
Напомним, газета "Каменские известия" объявила благотворительный марафон в пользу пострадавшей. Номера телефона для общения и банковской карты для денежных переводов: 8-923-565-20-56. Номер карты 639002029053913606.
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