На Алтае женщина жестоко избила подругу, испугалась и вызвала "скорую"

В Республике Алтай в больницу доставили 58-летнюю женщину, которую избила подруга, сообщает ГУ МВД по Республике Алтай.
Женщины выпивали в одной из квартир в селе Майма. Они поссорились и после словесной перепалки 33-летняя сельчанка начала избивать свою знакомую. После этого женщина испугалась за жизнь подруги и вызвала скорую помощь. Пострадавшую с травмами доставили в больницу.
Сельчанка, избившая знакомую, признала свою вину. Полицейские проводят проверку.
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