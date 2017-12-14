На Алтае женщина жестоко избила подругу, испугалась и вызвала "скорую"

Женщины выпивали в одной из квартир в селе Майма. Они поссорились и после словесной перепалки 33-летняя сельчанка начала избивать свою знакомую. После этого женщина испугалась за жизнь подруги и вызвала скорую помощь. Пострадавшую с травмами доставили в больницу.

Сельчанка, избившая знакомую, признала свою вину. Полицейские проводят проверку.