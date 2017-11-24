В Алтайском крае мужчины жестоко избили инвалида ногами

В Бурлинском районе Алтайского края двое сельчан проникли в дом к инвалиду и жестоко избили его, сообщает краевая прокуратура.
По данным следствия, двое мужчин проникли в дом к инвалиду через окно. Обвиняемые начали выяснять отношения с потерпевшим, а после избили его ногами. Мужчины ударили инвалида по голове и ребрам.
Медики обнаружили у потерпевшего ушиб головного мозга и другие повреждения головы.
Против мужчин утвердили обвинительные заключения.
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