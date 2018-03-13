На Дне города в Заринске может выступить группа "Звери"

На предприятии провели голосование, чтобы выбрать звезду, которая выступит на городском празднике. Большинство работников выбрали группу "Звери".

Напомним, в прошлом году в Заринске на Дне металлурга выступили ансамбль "Лейся, песня", Владимир Кузьмин и группа "Руки вверх". По словам организаторов, на площади собралось около 20 тыс. человек.

В 2016 году на центральной площади города выступили Игорь Саруханов и Дима Билан.