На Дне города в Заринске может выступить группа "Звери"

На концерт в честь Дня города в Заринске, который пройдет 15 июля, планируют пригласить группу "Звери". Об этом altapress.ru рассказали в пресс-службе предприятия "Алтай-кокс".
На предприятии провели голосование, чтобы выбрать звезду, которая выступит на городском празднике. Большинство работников выбрали группу "Звери".
Напомним, в прошлом году в Заринске на Дне металлурга выступили ансамбль "Лейся, песня", Владимир Кузьмин и группа "Руки вверх". По словам организаторов, на площади собралось около 20 тыс. человек.
В 2016 году на центральной площади города выступили Игорь Саруханов и Дима Билан.
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