ЧП на Волге. Капитан баржи и выживший пассажир рассказали о подробностях трагедии

Поисковая операция на Волге. Фото: 34.mchs.gov.ru. Поисковая операция на Волге. Фото: 34.mchs.gov.ru. Поисковая операция на Волге. Фото: 34.mchs.gov.ru. Поисковая операция на Волге. Фото: 34.mchs.gov.ru. Поисковая операция на Волге. Фото: 34.mchs.gov.ru. Поисковая операция на Волге. Фото: 34.mchs.gov.ru. Поисковая операция на Волге. Фото: 34.mchs.gov.ru. Поисковая операция на Волге. Фото: 34.mchs.gov.ru. Поисковая операция на Волге. Фото: 34.mchs.gov.ru. Поисковая операция на Волге. Фото: 34.mchs.gov.ru. Поисковая операция на Волге. Фото: 34.mchs.gov.ru. Поисковая операция на Волге. Фото: 34.mchs.gov.ru. Поисковая операция на Волге. Фото: 34.mchs.gov.ru.

Когда экипаж его судна на радиолокационной станции обнаружил движущийся объект, то попытался связаться коллегами по радиосвязи, но ответа не последовало, рассказал капитан. Тогда баржа изменила курс вправо, подала звуковой сигнал и направила на объект прожектор. Только после этого, по словам капитана, на катамаране включили опознавательные огни.

Капитан баржи объявил тревогу "Человек за бортом". По его словам, экипаж спустился на воду на лодке и подобрал всех живых. "Из воды мы их когда доставали, они даже не пытались сами себе помочь. Они просто лежали <…> Все были в состоянии опьянения. Кто-то побольше, кто-то поменьше. Но от всех шел характерный запах алкоголя", — по словам капитана, только один "самый трезвый" человек самостоятельно спасся — он ухватился за спасательный круг, который ему кинули моряки.

Когда на барже бросили якорь, то из-под ее корпуса всплыл катер.

"Наши ребята поехали посмотреть, кого можно еще спасти. Вытащили только женщину без признаков жизни", — добавил капитан.

По его словам, члены экипажа судна пытались оказать ей первую помощь и проводили реанимационные действия, но женщина уже была мертва.

Рассказ выжившего

Telegram-канал 112 опубликовал свидетельства одного из выживших пассажиров катамарана, также не назвав имени говорящего.

"В момент столкновения мы находились в каюте вдвоем с Александром Елизаровым (погиб). Я стоял у окна, когда услышал треск и крики, и в считанные секунды каюта стала заполняться водой. Я выбрался через окно, но меня затянуло под воду, четыре раза пытался выплыть, но меня крутило в водовороте, и потом мне все-таки удалось выбраться на противоположную сторону баржи. Я крикнул: "Помогите!", мне скинули два круга, один удалось поймать, я поплыл и люди с баржи вытащили меня", — рассказал участник праздника на катамаране.

По его словам, удар пришелся на каюту, где сидела 17-летняя Инга Неграш, она погибла.

Как произошла трагедия

Вечером 11 июня поблизости от грузового порта Ворошиловского района Волгограда столкнулись баржа и прогулочный катамаран. В результате 11 пассажиров катамарана погибли (четверо мужчин и семь женщин), пять человек были спасены.

Среди погибших оказались два сотрудника ГИБДД. Один из них погиб вместе с женой и 17-летней дочерью, второй — вместе с супругой, сообщал "Интерфакс" со ссылкой на источник.

По предварительной информации, владелец катамарана экс-депутат Волгоградской гордумы Дмитрий Хахалев, ранее осужденный за изнасилование, управлял судном в состоянии алкогольного опьянения. Пассажиры на палубе отмечали день рождения.

По факту инцидента Южное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц)". Следователи отметили, что катамаран не был зарегистрирован и не состоял на учете с прошлого года, пишет znak.com.

В рамках дела задержан владелец лодочной станции — гендиректор ООО "Пристань", который, по версии следователей, не предотвратил выход катамарана в акваторию Волги.

Всего к ликвидации ЧС привлекались: 1400 человек, 55 ед. техники, 12 плавсредств в том числе от МЧС 91 чел., 16 ед., 5 плавсредств, говорится в сообщении ГУ МЧС России по Волгоградской области.