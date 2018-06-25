23 июня в Барнауле сильный ветер повредил несколько автомобилей. Среди пострадавших машин элитные Toyota Land Cruiser и Land Rover Discovery, сообщают очевидцы в группе "Инцидент Барнаул".
На парковке под Барнаулом шторм серьезно повредил несколько дорогих автомобилей. Фото: vk.com/incident_brn.
На парковке под Барнаулом шторм серьезно повредил несколько дорогих автомобилей. Фото: vk.com/incident_brn.
На парковке под Барнаулом шторм серьезно повредил несколько дорогих автомобилей. Фото: vk.com/incident_brn.
На парковке под Барнаулом шторм серьезно повредил несколько дорогих автомобилей. Фото: vk.com/incident_brn.
На парковке под Барнаулом шторм серьезно повредил несколько дорогих автомобилей. Фото: vk.com/incident_brn.
На парковке под Барнаулом шторм серьезно повредил несколько дорогих автомобилей. Фото: vk.com/incident_brn.
Сильный ветер повалил деревья и большие ветки на парковку под Барнаулом.
У автомобиля Toyota Land Cruiser разбито стекло задней двери, такие же повреждения у Ford Kuga, который стоял рядом.
На Land Rover Discovery упало несколько больших веток. У машины помят капот. У Volkswagen Touareg помята крыша и повреждено лобовое стекло.
Ранее altapress.ru писал, что ураган разнес барнаульский пляж и Нагорный парк.
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