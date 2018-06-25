На парковке под Барнаулом шторм серьезно повредил несколько дорогих автомобилей. Фото: vk.com/incident_brn. На парковке под Барнаулом шторм серьезно повредил несколько дорогих автомобилей. Фото: vk.com/incident_brn. На парковке под Барнаулом шторм серьезно повредил несколько дорогих автомобилей. Фото: vk.com/incident_brn. На парковке под Барнаулом шторм серьезно повредил несколько дорогих автомобилей. Фото: vk.com/incident_brn. На парковке под Барнаулом шторм серьезно повредил несколько дорогих автомобилей. Фото: vk.com/incident_brn. На парковке под Барнаулом шторм серьезно повредил несколько дорогих автомобилей. Фото: vk.com/incident_brn.

Сильный ветер повалил деревья и большие ветки на парковку под Барнаулом.

У автомобиля Toyota Land Cruiser разбито стекло задней двери, такие же повреждения у Ford Kuga, который стоял рядом.

На Land Rover Discovery упало несколько больших веток. У машины помят капот. У Volkswagen Touareg помята крыша и повреждено лобовое стекло.

Ранее altapress.ru писал, что ураган разнес барнаульский пляж и Нагорный парк.