Названы продукты, которые мешают худеть

Существует несколько продуктов, которые резко повышают аппетит и мешают сбросить вес. По словам диетолога Анны Белоусовой, яблоки, соль, сладкое, острые специи и продукты с глутаматом натрия способны вызывать постоянный голод, пишут "Аргументы и факты".
Яблоки могут повысить аппетит лишь в отдельных ситуациях. К примеру, если человек хочет сбросить вес и ограничивает калорийность рациона. Это связано с тем, что свежие яблоки увеличивают кислотность желудочного сока, ускоряют моторику желудка и поэтому вызывают чувство голода. Диетолог рекомендует заедать яблоко грушей или апельсином, которые помогут избавиться от чувства голода.
Глутамат — это усилитель вкуса, поэтому он часто вызывает привязанность к определенному сорту пищи. Его можно встретить в фастфуде.
Такие острые специи, как горчица, хрен, имбирь, чили, свежемолотый черный перец, острый красный перец тоже могут повысить аппетит. Они стимулируют выработку желудочного сока, желчи и ферментов поджелудочной железы. Поэтому лучше не начинать ужин или обед с острых блюд.
Соленые блюда раздражают рецепторы ротовой полости и усиливают слюноотделение, настраивая пищеварительную систему на активную работу. Поэтому есть риск съесть больше обычного. Специалисты рекомендуют есть сильно соленые блюда к концу ужина или обеда, или вовсе отказаться от таких блюд.
Сладости вызывают чувство голода не сразу. Глюкоза, которая содержится в конфетах и других сладостях, расходуется почти мгновенно и большей частью усваивается прямо в ротовой полости. При этом сигнал о поступлении пищи уже попадает в мозг, поэтому аппетит повышается. Диетологи рекомендуют не есть сладкое натощак, лучше употреблять его в качестве десерта после ужина или обеда.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.