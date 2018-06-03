Названы продукты, которые мешают худеть

Яблоки могут повысить аппетит лишь в отдельных ситуациях. К примеру, если человек хочет сбросить вес и ограничивает калорийность рациона. Это связано с тем, что свежие яблоки увеличивают кислотность желудочного сока, ускоряют моторику желудка и поэтому вызывают чувство голода. Диетолог рекомендует заедать яблоко грушей или апельсином, которые помогут избавиться от чувства голода.

Глутамат — это усилитель вкуса, поэтому он часто вызывает привязанность к определенному сорту пищи. Его можно встретить в фастфуде.

Такие острые специи, как горчица, хрен, имбирь, чили, свежемолотый черный перец, острый красный перец тоже могут повысить аппетит. Они стимулируют выработку желудочного сока, желчи и ферментов поджелудочной железы. Поэтому лучше не начинать ужин или обед с острых блюд.

Соленые блюда раздражают рецепторы ротовой полости и усиливают слюноотделение, настраивая пищеварительную систему на активную работу. Поэтому есть риск съесть больше обычного. Специалисты рекомендуют есть сильно соленые блюда к концу ужина или обеда, или вовсе отказаться от таких блюд.

Сладости вызывают чувство голода не сразу. Глюкоза, которая содержится в конфетах и других сладостях, расходуется почти мгновенно и большей частью усваивается прямо в ротовой полости. При этом сигнал о поступлении пищи уже попадает в мозг, поэтому аппетит повышается. Диетологи рекомендуют не есть сладкое натощак, лучше употреблять его в качестве десерта после ужина или обеда.