"Ну выйди сюда, ****". Появилось видео скандального выступления Михаила Ефремова в Самаре

Самарские СМИ выложили на YouTube запись со скандального спектакля театра "Современник", во время которого актер Михаил Ефремов ругался со сцены. Городской портал "Волга Ньюс" предусмотрительно заглушил те фразы, которые, возможно, могут быть восприняты Роскомнадзором, как нецензурные.
Напомним, что 7 марта в одном из самарских театров прошла постановка "Современника" "Не становись чужим". Зрители пожаловались, что начало перенесли на полчаса: все ждали Ефремова. Последний появился, как писали в соцсетях недовольные произошедшим самарцы, пьяным. Он невнятно произносил текст. Один из зрителей сделал замечание московскому актеру, на что тот ответил, по словам свидетелей, нецензурно.
Многие покинули зрительный зал, не досмотрев спектакль до конца.
Сам актер не стал извиняться за произошедшее, а лишь сказал, что жители Самары просто не поняли спектакля.
Михаил Ефремов,
актер:
— Немножко не догнали, вот и все. Точнее даже одна женщина не поняла, которая это все писала.
А о том, что он, возможно, был на сцене в состоянии алкогольного опьянения, актер заявил, что это только "якобы", мол, кому-то так показалось.
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