"Обман полнейший": барнаульцы делятся разочарованиями после концерта "Дискотека 90-х"

Концерт "Дискотека 90-х. Часть 2" прошел в Барнауле 9 марта. Организаторы анонсировали плеяду некогда популярных исполнителей: "Кар-Мэн", "Технология", "Комбинация", "Божья коровка", Игорька и Сергея Чумакова.

"Огромное разочарование. Я в таком шоке. Обман полнейший. "Кар-Мэн", заявленные хедлайнерами концерта не приехали. Никто об этом не предупредил. Все так ждали именно их", — написала Ольга Владимировна в сообществе "Барнаул22".

Женщину поддержали другие зрители. "Правда, многие шли из-за Кар-Мэн, а в итоге не было. Полное разочарование", "Я только из-за "Кар-Мэн" поехал на концерт, обманули", "Ужасно, в зале холодно было. Если бы билеты были не на халяву, то в жизни бы на эту чушь не пошла. Давно им на пенсию надо. Престарелый Жиган-лимон Игорек это вообще что-то. Норм только "Божья коровка" и Чумаков более-менее", другой комментатор написал более жестко: "Кинули как в 90-е".

При этом жительница Барнаула возразила недовольной зрительнице, что об отмене выступления хедлайнера "сообщили по телевизору". В официальной группе концерта за пару часов до начала появился пост, в котором между делом сообщалось, что заявленный "гвоздь программы" выступать не будет.

Несмотря на негодования, многим концерт откровенно понравился. "Нужно настраиваться на позитив. Простите, у всех (исполнителей) возраст", "Всегда хотела попасть на "Дискотеку 90-х". А почему бы и нет? И вот вчера моё желание осуществилось <...> мы танцевали как могли. Признаюсь честно, не все песни были знакомы: всё таки на дискотеки мы начали ходить в 2000х )) но большинство песен мы конечно же помним и знаем)) Поэтому невозможно было не подпевать", — писали пользователи в соцсетях.

Публикация от Оля Чернышкова (@olya_feya555) Мар 9, 2018 в 10:24 PST

Первая часть концерта прошла в Барнауле 21 ноября. Тогда в Барнаул приезжали Андрей Разин и группа "Ласковый май", Рома Жуков, Шура, Kevin McCoy, Александр Айвазов, Сергей Васюта и группа "Сладкий сон".