Отключение горячей воды в Барнауле в 2018 году

Сегодня, 12:21.
Жизнь

В Барнауле во второй половине июня отключат горячую воду по контуру ТЭЦ-2. Рассказываем, где и сколько.

Мыло. Чистота. Отключение воды.
Мыло. Чистота. Отключение воды. Фото: СС0.

Отключение горячей воды в Барнауле

По контуру ТЭЦ-2 отключение горячей воды произойдет с 18 июня по 11 июля. Испытания теплосетей на прочность проведут с 18 по 27 июня, в текущий ремонт — с 28 июня по 11 июля, сообщает мэрия.

Где отключат горячую воду в июне: контур ТЭЦ-2 в Барнауле 

  • Дома в границах улиц Малахова, Юрина, Солнечная Поляна, проспект Космонавтов;
  • Проспект Космонавтов, Малахова, Глушкова, Тимуровская, Петра Сухова, Горно-Алтайская и Северо-Западная;
  • Жилплощадка, микрорайоны ВРЗ и Восточный;
  • Проспект Ленина, улицы Северо-Западная, Георгия Исакова, Советской Армии, Матросова, Кулагина, проспект Калинина и улица Чеглецова.
  • В центральной части города — на проспекте Ленина, улицах Новоугольная и Профинтерна, проспектах Строителей и Социалистический, улице Молодежная;
  • В Центральном районе — в периметре проспектов Ленина и Комсомольский, улиц Димитрова, Чкалова, Кирова и Трудовой.

Ранее altapress.ru писал, что по контуру ТЭЦ-3 энергетики начали подачу горячей воды на два дня раньше запланированного.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Комментарии для сайта Cackle
Новости партнеров