Отключение горячей воды в Барнауле в 2018 году

В Барнауле во второй половине июня отключат горячую воду по контуру ТЭЦ-2. Рассказываем, где и сколько.
Отключение горячей воды в Барнауле
По контуру ТЭЦ-2 отключение горячей воды произойдет с 18 июня по 11 июля. Испытания теплосетей на прочность проведут с 18 по 27 июня, в текущий ремонт — с 28 июня по 11 июля, сообщает мэрия.
Где отключат горячую воду в июне: контур ТЭЦ-2 в Барнауле
- Дома в границах улиц Малахова, Юрина, Солнечная Поляна, проспект Космонавтов;
- Проспект Космонавтов, Малахова, Глушкова, Тимуровская, Петра Сухова, Горно-Алтайская и Северо-Западная;
- Жилплощадка, микрорайоны ВРЗ и Восточный;
- Проспект Ленина, улицы Северо-Западная, Георгия Исакова, Советской Армии, Матросова, Кулагина, проспект Калинина и улица Чеглецова.
- В центральной части города — на проспекте Ленина, улицах Новоугольная и Профинтерна, проспектах Строителей и Социалистический, улице Молодежная;
- В Центральном районе — в периметре проспектов Ленина и Комсомольский, улиц Димитрова, Чкалова, Кирова и Трудовой.
Ранее altapress.ru писал, что по контуру ТЭЦ-3 энергетики начали подачу горячей воды на два дня раньше запланированного.
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