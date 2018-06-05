Отключение горячей воды в Барнауле в 2018 году

Отключение горячей воды в Барнауле

По контуру ТЭЦ-2 отключение горячей воды произойдет с 18 июня по 11 июля. Испытания теплосетей на прочность проведут с 18 по 27 июня, в текущий ремонт — с 28 июня по 11 июля, сообщает мэрия.

Где отключат горячую воду в июне: контур ТЭЦ-2 в Барнауле

Дома в границах улиц Малахова, Юрина, Солнечная Поляна, проспект Космонавтов;

Проспект Космонавтов, Малахова, Глушкова, Тимуровская, Петра Сухова, Горно-Алтайская и Северо-Западная;

Жилплощадка, микрорайоны ВРЗ и Восточный;

Проспект Ленина, улицы Северо-Западная, Георгия Исакова, Советской Армии, Матросова, Кулагина, проспект Калинина и улица Чеглецова.

В центральной части города — на проспекте Ленина, улицах Новоугольная и Профинтерна, проспектах Строителей и Социалистический, улице Молодежная;

В Центральном районе — в периметре проспектов Ленина и Комсомольский, улиц Димитрова, Чкалова, Кирова и Трудовой.

Ранее altapress.ru писал, что по контуру ТЭЦ-3 энергетики начали подачу горячей воды на два дня раньше запланированного.