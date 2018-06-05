Почему "Мария-Ра" не объявила об открытии тысячного магазина

По данным официального сайта "Мария-Ра", сеть объединяет 1002 магазина. Последние три открылись в Кемеровской области — один в поселке Тайжина и еще два в Новокузнецке.

Накануне УФАС запретило ритейлеру открывать новые магазины "Мария-Ра" в области, так как сеть превысила порог в 25% доли рынка.

Претензии УФАС

Управление установило, что "Розница К -1" слишком выросла в Калтанском, Киселевском, Краснобродском, Междуреченском, Мысковском, Осинниковском, Тайгинском городских округах, Ижморском, Мариинском, Таштагольском районах. Поэтому торговая сеть больше не может покупать или арендовать новые площади для реализации товаров.

Это уже не первая претензия кемеровских антимонопольщиков Александру Ракшину. С такой же проблемой "Мария-Ра" столкнулась в 2016 году. Тогда СМИ выдвигали версию, что сеть конфликтует с губернатором области Аманом Тулеевым, который пенял предпринимателям за повышение цен в магазинах.

Как открывали тысячу

О том, что сеть готовится открыть свой тысячный магазин в 2018 году, общественности рассказывал ее основатель Александр Ракшин. Ожидалось, что "юбилейная" торговая точка будет работать в Кемерове. Однако позже предприниматель сообщил: 1000 магазин откроется в родном городе сети — Барнауле в поселке Южном.