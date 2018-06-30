Полуголая Волочкова прокатилась по Москва-реке на фирменном шпагате

Сегодня, 19:07.
Жизнь

Анастасия Волочкова разместила на своей странице в Instagram еще одну публикацию с фирменным шпагатом. В этот раз известная балерина удивила подписчиков не просто снимком, а видео, пишет Ura.ru.

Растяжка Анастасии Волочковой.
Растяжка Анастасии Волочковой. Фото: instagram.com/volochkova_art.

Ролик сняли во время прогулки звезды по Москве-реке на яхте. 

Напомним, недавно "домашнее" фото Волочковой вызвало шквал критики со стороны подписчиков ее аккаунта. Особенно сильно приме досталось за ее внешний вид.

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