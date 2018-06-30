Полуголая Волочкова прокатилась по Москва-реке на фирменном шпагате

Анастасия Волочкова разместила на своей странице в Instagram еще одну публикацию с фирменным шпагатом. В этот раз известная балерина удивила подписчиков не просто снимком, а видео, пишет Ura.ru.

Ролик сняли во время прогулки звезды по Москве-реке на яхте. Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 28 Июн 2018 в 11:25 PDT Напомним, недавно "домашнее" фото Волочковой вызвало шквал критики со стороны подписчиков ее аккаунта. Особенно сильно приме досталось за ее внешний вид.