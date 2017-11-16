Путин подписал указ о критериях эффективности региональных властей

"Высшим должностным лицам субъектов РФ ежегодно, до 1 октября года, следующего за отчетным, представлять в правительство РФ доклады о фактически достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ и их планируемых значениях на трехлетний период", — говорится в указе.

Правительству поручено в трехмесячный срок утвердить методики оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов по повышению уровня социально-экономического развития, по достижению высоких темпов наращивания экономического потенциала территорий.

В соответствии с указом главы государства в перечень показателей для оценки эффективности деятельности субъектов вошло 24 пункта: ожидаемая продолжительность жизни при рождении, динамика реальной среднемесячной начисленной зарплаты, доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, установленной в субъекте РФ; коэффициент доступности жилья, уровень преступности, коэффициент миграционного прироста.

В перечень вошли такие показатели, как качество и доступность услуг ЖКХ, динамика валового регионального продукта на душу населения, объем инвестиций, налоговых доходов в бюджет субъекта, уровень госдолга субъекта, доля просроченной кредиторской задолженности.

Оценка удовлетворенности населения услугами в сфере образования, здравоохранения, культуры, соцобслуживания, уровень безработицы, оценка населением деятельности органов исполнительной власти субъекта РФ также стали показателями, по которым будет оцениваться эффективность деятельности субъектов, пишет bfm.ru.