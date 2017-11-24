"Смотри! Для тебя везутъ": российские рекламные плакаты начала XX века

Дореволюционный рекламный плакат в России. Фото: Коллекция Евгения Куракова. Дореволюционный рекламный плакат в России. Фото: Коллекция Евгения Куракова. Дореволюционный рекламный плакат в России. Фото: Коллекция Евгения Куракова. Дореволюционный рекламный плакат в России. Фото: Коллекция Евгения Куракова. Дореволюционный рекламный плакат в России. Фото: Коллекция Евгения Куракова. Дореволюционный рекламный плакат в России. Фото: Коллекция Евгения Куракова. Дореволюционный рекламный плакат в России. Фото: Коллекция Евгения Куракова. Дореволюционный рекламный плакат в России. Фото: Коллекция Евгения Куракова. Дореволюционный рекламный плакат в России. Фото: Коллекция Евгения Куракова. Дореволюционный рекламный плакат в России. Фото: Коллекция Евгения Куракова. Дореволюционный рекламный плакат в России. Фото: Коллекция Евгения Куракова. Дореволюционный рекламный плакат в России. Фото: Коллекция Евгения Куракова. Дореволюционный рекламный плакат в России. Фото: Коллекция Евгения Куракова. Дореволюционный рекламный плакат в России. Фото: Коллекция Евгения Куракова. Дореволюционный рекламный плакат в России. Фото: Коллекция Евгения Куракова. Дореволюционный рекламный плакат в России. Фото: Коллекция Евгения Куракова. Дореволюционный рекламный плакат в России. Фото: Коллекция Евгения Куракова. Дореволюционный рекламный плакат в России. Фото: Коллекция Евгения Куракова. Дореволюционный рекламный плакат в России. Фото: Коллекция Евгения Куракова. Дореволюционный рекламный плакат в России. Фото: Коллекция Евгения Куракова. Дореволюционный рекламный плакат в России. Фото: Коллекция Евгения Куракова. Дореволюционный рекламный плакат в России. Фото: Коллекция Евгения Куракова. Дореволюционный рекламный плакат в России. Фото: Коллекция Евгения Куракова. Дореволюционный рекламный плакат в России. Фото: Коллекция Евгения Куракова. Дореволюционный рекламный плакат в России. Фото: Коллекция Евгения Куракова. Дореволюционный рекламный плакат в России. Фото: Коллекция Евгения Куракова. Дореволюционный рекламный плакат в России. Фото: Коллекция Евгения Куракова. Дореволюционный рекламный плакат в России. Фото: Коллекция Евгения Куракова. Дореволюционный рекламный плакат в России. Фото: Коллекция Евгения Куракова. Дореволюционный рекламный плакат в России. Фото: Коллекция Евгения Куракова. Дореволюционный рекламный плакат в России. Фото: Коллекция Евгения Куракова. Дореволюционный рекламный плакат в России. Фото: Коллекция Евгения Куракова. Дореволюционный рекламный плакат в России. Фото: Коллекция Евгения Куракова. Дореволюционный рекламный плакат в России. Фото: Коллекция Евгения Куракова. Дореволюционный рекламный плакат в России. Фото: Коллекция Евгения Куракова. Дореволюционный рекламный плакат в России. Фото: Коллекция Евгения Куракова. Дореволюционный рекламный плакат в России. Фото: Коллекция Евгения Куракова. Дореволюционный рекламный плакат в России. Фото: Коллекция Евгения Куракова. Дореволюционный рекламный плакат в России. Фото: Коллекция Евгения Куракова. Дореволюционный рекламный плакат в России. Фото: Коллекция Евгения Куракова. Дореволюционный рекламный плакат в России. Фото: Коллекция Евгения Куракова. Дореволюционный рекламный плакат в России. Фото: Коллекция Евгения Куракова. Дореволюционный рекламный плакат в России. Фото: Коллекция Евгения Куракова. Дореволюционный рекламный плакат в России. Фото: Коллекция Евгения Куракова. Дореволюционный рекламный плакат в России. Фото: Коллекция Евгения Куракова. Дореволюционный рекламный плакат в России. Фото: Коллекция Евгения Куракова. Дореволюционный рекламный плакат в России. Фото: Коллекция Евгения Куракова. Дореволюционный рекламный плакат в России. Фото: Коллекция Евгения Куракова. Дореволюционный рекламный плакат в России. Фото: Коллекция Евгения Куракова. Дореволюционный рекламный плакат в России. Фото: Коллекция Евгения Куракова. Дореволюционный рекламный плакат в России. Фото: Коллекция Евгения Куракова. Дореволюционный рекламный плакат в России. Фото: Коллекция Евгения Куракова. Дореволюционный рекламный плакат в России. Фото: Коллекция Евгения Куракова. Дореволюционный рекламный плакат в России. Фото: Коллекция Евгения Куракова. Дореволюционный рекламный плакат в России. Фото: Коллекция Евгения Куракова. Дореволюционный рекламный плакат в России. Фото: Коллекция Евгения Куракова. Дореволюционный рекламный плакат в России. Фото: Коллекция Евгения Куракова. Дореволюционный рекламный плакат в России. Фото: Коллекция Евгения Куракова. Дореволюционный рекламный плакат в России. Фото: Коллекция Евгения Куракова. Дореволюционный рекламный плакат в России. Фото: Коллекция Евгения Куракова. Дореволюционный рекламный плакат в России. Фото: Коллекция Евгения Куракова. Дореволюционный рекламный плакат в России. Фото: Коллекция Евгения Куракова. Дореволюционный рекламный плакат в России. Фото: Коллекция Евгения Куракова. Дореволюционный рекламный плакат в России. Фото: Коллекция Евгения Куракова. Дореволюционный рекламный плакат в России. Фото: Коллекция Евгения Куракова. Дореволюционный рекламный плакат в России. Фото: Коллекция Евгения Куракова. Дореволюционный рекламный плакат в России. Фото: Коллекция Евгения Куракова. Дореволюционный рекламный плакат в России. Фото: Коллекция Евгения Куракова. Дореволюционный рекламный плакат в России. Фото: Коллекция Евгения Куракова. Дореволюционный рекламный плакат в России. Фото: Коллекция Евгения Куракова. Дореволюционный рекламный плакат в России. Фото: Коллекция Евгения Куракова. Дореволюционный рекламный плакат в России. Фото: Коллекция Евгения Куракова. Дореволюционный рекламный плакат в России. Фото: Коллекция Евгения Куракова. Дореволюционный рекламный плакат в России. Фото: Коллекция Евгения Куракова. Дореволюционный рекламный плакат в России. Фото: Коллекция Евгения Куракова. Дореволюционный рекламный плакат в России. Фото: Коллекция Евгения Куракова. Дореволюционный рекламный плакат в России. Фото: Коллекция Евгения Куракова. Дореволюционный рекламный плакат в России. Фото: Коллекция Евгения Куракова. Дореволюционный рекламный плакат в России. Фото: Коллекция Евгения Куракова. Дореволюционный рекламный плакат в России. Фото: Коллекция Евгения Куракова. Дореволюционный рекламный плакат в России. Фото: Коллекция Евгения Куракова. Дореволюционный рекламный плакат в России. Фото: Коллекция Евгения Куракова. Дореволюционный рекламный плакат в России. Фото: Коллекция Евгения Куракова. Дореволюционный рекламный плакат в России. Фото: Коллекция Евгения Куракова. Дореволюционный рекламный плакат в России. Фото: Коллекция Евгения Куракова. Дореволюционный рекламный плакат в России. Фото: Коллекция Евгения Куракова. Дореволюционный рекламный плакат в России. Фото: Коллекция Евгения Куракова. Дореволюционный рекламный плакат в России. Фото: Коллекция Евгения Куракова. Дореволюционный рекламный плакат в России. Фото: Коллекция Евгения Куракова. Дореволюционный рекламный плакат в России. Фото: Коллекция Евгения Куракова.

В рекламном изобразительном искусстве начала прошлого века господствовал стиль модерн, которому была свойственна демократичность и стремление сломать общепринятые идеалы. Чтобы показать достоинства товаров иллюстраторы использовали яркие метафоры и привлекательные образы.

Женщина, как основной потребитель, выглядела на рекламных плакатах выразительно, несколько идеализированно, но все же естественно. Часто женщин изображали в красочных национальных костюмах. Мужчины выступают в роли героев военных действий или веселых, но респектабельных курильщиков.

В ходу была как продуктовая, так и имиджевая реклама. Иногда художники показывали конкретный товар, а иногда делали акцент на производителе. Апелляция к "традициям и опыту" тоже была распространенным приемом. На плакатах указывали год, когда было начато производство или ссылались на традиционные рецепты. Все было почти так же, как сегодня, только без цифровых технологий.