Российские ученые начнут искать инопланетную цивилизацию

Астрофизиков заинтересовали непонятные колебания светимости звезды Табби в созвездии Лебедя. Нерегулярное мерцание этого светила противоречит известным законам физики. Поэтому его изучение внесено в программу фундаментальных исследований на 2018 год.

Заниматься проблемой будет группа ученых Института космических исследований РАН под руководством главного научного сотрудника отдела физики планет и малых тел Солнечной системы ИКИ Леонида Ксенфомалити.

Леонид Ксенфомалити,

главного научного сотрудника отдела физики планет и малых тел Солнечной системы:

— Этот объект изучают многие зарубежные коллеги, очень много публикаций в научной прессе, но до сих пор общепризнанного объяснения нет. Одна из версий — это следы существовавшей некогда цивилизации, которая исчезла, оставив после себя такие памятники. Загадка вызывает большой интерес у специалистов. Но искать ответ будут, по-видимому, еще долго.

Ученые не исключают версию существования у звезды гигантского рукотворного объекта — сферы Дайсона, которая помогает более полному использованию энергии светила. По своей сути, эта гипотеза предполагает существование инопланетян.

Физикам предстоит рассчитать параметры орбиты гипотетического объекта, перекрывающего свет звезды, оценить повторяемость события и рассмотреть различные гипотезы.