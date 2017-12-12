Сергей Дугин поручил заливать катки в Барнауле быстрее

Глава Барнаула Сергей Дугин поручил ускорить работы по организации спортивных площадок, сообщает официальный сайт города.
Сейчас в Барнауле залили 14 катков, до конца недели подготовят еще восемь. Кроме того, в настоящее время готовы 29 из 32 хоккейных коробок. Один из самых больших краевых катков — "Клевченя" начал работать 6 декабря.
Ранее Сергей Дугин поручил властям удивить барнаульцев красивым украшением улиц города. Altapress.ru писал, что в городе установили светящиеся сани с оленями, ворота и новогодние фонтаны.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.