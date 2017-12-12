Сергей Дугин поручил заливать катки в Барнауле быстрее

Сейчас в Барнауле залили 14 катков, до конца недели подготовят еще восемь. Кроме того, в настоящее время готовы 29 из 32 хоккейных коробок. Один из самых больших краевых катков — "Клевченя" начал работать 6 декабря.

Ранее Сергей Дугин поручил властям удивить барнаульцев красивым украшением улиц города. Altapress.ru писал, что в городе установили светящиеся сани с оленями, ворота и новогодние фонтаны.