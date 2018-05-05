"Союзмультфильм" показал вторую серию нового "Простоквашино"

"Союзмультфильм" выпустил второй эпизод мультсериала "Возвращение в Простоквашино". Эта серия также длится 6 минут, однако повествование в ней более неспешное.
Первая серия набрала в интернете более 25 миллионов просмотров и вызвала неднозначную реакцию.
Над первой серией работали четыре месяца, последующие будут готовиться за четыре-пять недель каждая. К концу года появится пул из восьми-десяти серий, а всего за три года будет создано около 30 серий.
Среди новых героев сериала помимо девочки Веры Павловны (сестры Дяди Федора) есть еще её ручной зверек Тама-Тама. Кроме того, зрителям обещают романтическую линию, связанную с почтальоном Печкиным.
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