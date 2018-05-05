"Союзмультфильм" показал вторую серию нового "Простоквашино"

Первая серия набрала в интернете более 25 миллионов просмотров и вызвала неднозначную реакцию.

Над первой серией работали четыре месяца, последующие будут готовиться за четыре-пять недель каждая. К концу года появится пул из восьми-десяти серий, а всего за три года будет создано около 30 серий.

Среди новых героев сериала помимо девочки Веры Павловны (сестры Дяди Федора) есть еще её ручной зверек Тама-Тама. Кроме того, зрителям обещают романтическую линию, связанную с почтальоном Печкиным.