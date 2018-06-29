Томенко перечислил качества, по которым будет отбирать членов своей команды

Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко 28 июня назвал основные качества, которым должны будут соответствовать члены будущего правительства.
К их числу он относит:
- профессионализм,
- опыт,
- понимание в вопросах государственного, муниципального управления,
- наличие достижений в своей сфере, "которые можно было бы предъявить в качестве аргумента",
- наличие потенциала к развитию.
Ранее врио главы заявлял, что подход к команде будет "довольно жесткий" и требовательный. Томенко сказал, что система управления в крае "создана добротная", но эффективность ее работы надо повышать.
"Если мы начинаем цепляться за старое, за прежние свои представления, то останавливаемся в развитии. Ничего хорошего из этого не выйдет. Это путь к отставанию, а значит, возможной деградации и ухудшению ситуации", — говорил он.
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