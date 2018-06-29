Томенко перечислил качества, по которым будет отбирать членов своей команды

К их числу он относит:

профессионализм,

опыт,

понимание в вопросах государственного, муниципального управления,

наличие достижений в своей сфере, "которые можно было бы предъявить в качестве аргумента",

наличие потенциала к развитию.

Ранее врио главы заявлял, что подход к команде будет "довольно жесткий" и требовательный. Томенко сказал, что система управления в крае "создана добротная", но эффективность ее работы надо повышать.

"Если мы начинаем цепляться за старое, за прежние свои представления, то останавливаемся в развитии. Ничего хорошего из этого не выйдет. Это путь к отставанию, а значит, возможной деградации и ухудшению ситуации", — говорил он.