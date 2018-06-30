Трамп допустил возможность снятия санкций и признания Крыма российским

Президент США Дональд Трамп не исключил, что признает Крым частью России. Его слова приводят члены президентского пула, пишут РИА Новости.
"Посмотрим", — ответил Трамп на вопрос корреспондентов, может ли признать присоединение Крыма к России. При этом в утрате Крыма Украиной он обвинил своего предшественника. "(Барак — ред.) Обама сделал это возможным", — сказал Трамп.
Глава Белого дома дал такой же ответ, когда его спросили, отменит ли он санкции против Москвы. "Мы посмотрим, что делает Россия, — отметил Трамп.
Ранее президент США заявил, что поднимет на встрече с Владимиром Путиным тему "российского вмешательства" в выборы, а также обсудит конфликты в Сирии и на Украине.
Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил СМИ, что лидеры двух стран будут общаться на территории третьей страны. Встреча Путина и Трампа готовится в закрытом режиме.
В июне Госдепартамент США рекомендовал американцам не посещать Крым и назвали полуостров небезопасным, потому что он "оккупирован" и американские дипломаты не могут его посещать, чтобы помочь туристам, если это потребуется, пишут "Известия".
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