Трамп допустил возможность снятия санкций и признания Крыма российским

"Посмотрим", — ответил Трамп на вопрос корреспондентов, может ли признать присоединение Крыма к России. При этом в утрате Крыма Украиной он обвинил своего предшественника. "(Барак — ред.) Обама сделал это возможным", — сказал Трамп.

Глава Белого дома дал такой же ответ, когда его спросили, отменит ли он санкции против Москвы. "Мы посмотрим, что делает Россия, — отметил Трамп.

Ранее президент США заявил, что поднимет на встрече с Владимиром Путиным тему "российского вмешательства" в выборы, а также обсудит конфликты в Сирии и на Украине.

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил СМИ, что лидеры двух стран будут общаться на территории третьей страны. Встреча Путина и Трампа готовится в закрытом режиме.

В июне Госдепартамент США рекомендовал американцам не посещать Крым и назвали полуостров небезопасным, потому что он "оккупирован" и американские дипломаты не могут его посещать, чтобы помочь туристам, если это потребуется, пишут "Известия".