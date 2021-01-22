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23 января
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Шоу-бизнес

У культовой советской актрисы подозревают деменцию

Подруга Светланы Светличный, сыгравшей в культовом фильме «Бриллиантовая рука» роль роковой красавицы Анны Сергеевны, рассказала о старческой деменции у 80-летней заслуженной артистки РСФСР. Этой печальной новостью поделилось сетевое издание 24.smi.org.

Светлана Светличная.
Светлана Светличная.
www.pure-t.ru.

Подруга знаменитой актрисы психолог Елена Перелыгина решила навестить актрису после того, как не смогла дозвониться до нее.

Светличная открыла дверь, но не сразу поняла, что перед ней стоит ее давняя подруга. При этом артистка впустила гостью и была в хорошем настроении.

По словам Перелыгиной, актриса не отрицает, что имеет проблемы с памятью, и отслеживает у себя некоторые признаки деменции. Психолог сообщила, что Светличная плохо ориентируется в датах и уже в январе говорит, что у нее скоро день рождения, готовится к нему, хотя актрисе исполнится 81 год только 15 мая.

Психолог предположила, что на развитие недуга могла повлиять недавно полученная травма. Она вспомнила также, что в прошлом году актриса оказалась в больнице с симптомами инсульта.

Ранее altapress.ru сообщал, что Светличная решила подарить свою квартиру соседям, потому что родственники, по ее словам, недостойны наследства.

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