27 сентября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Кино и ТВ

У якутского фильма "Айта" отозвали прокатное удостоверение

У якутской драмы «Айта», режиссера Степан Бурнашев, отозвано прокатное удостоверение (разрешение на публичный показ). Это обнаружил корреспондент «Ведомостей» в реестре Минкультуры.

Кадр из фильма режиссера Степана Бурнашева «Айта».
Кадр из фильма режиссера Степана Бурнашева «Айта».
Фото предоставлено компанией «Ростелеком».

Это случилось после того, как Роскомнадзор выявил в фильме «деструктивную информацию, противоречащую принципам единства народов России» и потребовал видеосервисы устранить нарушение и произошел отзыв.

После направления интернет-кинотеатры удалили фильм из своих библиотек.

После запроса на комментарии к Минкультуры и режиссеру кинокартины, представитель Роскомнадзора пояснил:

"В картине демонстрируется неравенство лиц по национальному признаку: положительные стороны героев одной национальности противопоставлены подчеркнуто негативным чертам героев другой национальности".

В этом и заключается претензия к "Айте".

Но сам режиссер Бурнашев опроверг слова Роскомнадзора, по его словам задача фильма - сплотить людей и показать недальновидность сепарации.

Ранее мы рассказали о дате выпуска фильма "Брат-3".

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость