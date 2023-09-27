У якутского фильма "Айта" отозвали прокатное удостоверение

У якутской драмы «Айта», режиссера Степан Бурнашев, отозвано прокатное удостоверение (разрешение на публичный показ). Это обнаружил корреспондент «Ведомостей» в реестре Минкультуры.

Это случилось после того, как Роскомнадзор выявил в фильме «деструктивную информацию, противоречащую принципам единства народов России» и потребовал видеосервисы устранить нарушение и произошел отзыв.

После направления интернет-кинотеатры удалили фильм из своих библиотек.

После запроса на комментарии к Минкультуры и режиссеру кинокартины, представитель Роскомнадзора пояснил:

"В картине демонстрируется неравенство лиц по национальному признаку: положительные стороны героев одной национальности противопоставлены подчеркнуто негативным чертам героев другой национальности".

В этом и заключается претензия к "Айте".

Но сам режиссер Бурнашев опроверг слова Роскомнадзора, по его словам задача фильма - сплотить людей и показать недальновидность сепарации.

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