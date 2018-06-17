В Алтайском городе неизвестный стрелял в девушек из пневмата

Ночью в Барнауле неизвестный обстрелял двух девушек из пневмата, рассказали в сообществе Barnaul22.
Стрельба. Рана. Фото: vk.com/barneos22. Фото Юлии Артемовой.
Стрельба. Рана. Фото: vk.com/barneos22. Фото Юлии Артемовой.
Инцидент произошел в новостройках. "На Солнечной поляне, 105 стреляют из окон в людей! Сидели девушки на лавочке, с пневмата ранили в лицо двоих! Полиция посмеялась, взяли заявление и уехали, сказали, все равно не найдут!", — рассказала участница сообщества Barnaul22 Юлия Артемова.
На фото в месте предполагаемого удара пуль у девушек видны круглые отметины. Участники сообщества выразили сомнение, действительно ли такие следы могут остаться после травматического оружия. Некоторые комментаторы предположили, что это мог быть страйкбол или детская игрушка.
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