В Алтайском городе неизвестный стрелял в девушек из пневмата

Стрельба. Рана. Фото: vk.com/barneos22. Фото Юлии Артемовой. Стрельба. Рана. Фото: vk.com/barneos22. Фото Юлии Артемовой.

Инцидент произошел в новостройках. "На Солнечной поляне, 105 стреляют из окон в людей! Сидели девушки на лавочке, с пневмата ранили в лицо двоих! Полиция посмеялась, взяли заявление и уехали, сказали, все равно не найдут!", — рассказала участница сообщества Barnaul22 Юлия Артемова.



На фото в месте предполагаемого удара пуль у девушек видны круглые отметины. Участники сообщества выразили сомнение, действительно ли такие следы могут остаться после травматического оружия. Некоторые комментаторы предположили, что это мог быть страйкбол или детская игрушка.