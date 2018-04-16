С 4 апреля в Алтайском крае три человека пострадали от присасывания клещей. Двое из них — дети до 14 лет, сообщает управление краевого Роспотребнадзора.
Всем им ввели иммуноглобулин, за людьми наблюдают медики. В ведомстве отмечают, что случаев заболевания клещевым энцефалитом и другими инфекциями, передающимися клещами, не зарегистрировали. Пострадавших среди жителей Барнаула нет.
Эксперты ожидают, что пик активности клещей будет в мае. Сейчас людей просят воздержаться от выездов на природу. Также следует соблюдать основные меры профилактики клещевого энцефалита: носить защитную одежду, осматривать себя, применять репелленты (средства от кровососущих насекомых).
Что делать, если укусил клещ
В случае присасывания клеща нужно обратиться за медпомощью. Ввести иммуноглобулин можно в первые три дня с момента укуса клеща.
Специалисты сообщают, что снятых клещей нужно сжечь, если не получится доставить их на исследование. Насекомых нельзя давить руками, потому что через микротравмы вирус может попасть в организм человека.
Напомним, недавно в Республике Алтай зарегистрировали первый в этом году случай заболевания клещевым сыпным тифом. Подросток из Усть-Коксинского района гулял в окрестностях села, а потом заметил на голове клеща.
Ранее Роспотребнадзор сообщал, что в 2018 году в Алтайском крае ожидают стабильно высокую численность и активность клещей.
Справка
Клещевой вирусный энцефалит — тяжелая вирусная инфекция, поражающая центральную и периферическую нервную систему. Клещевой энцефалит, как правило, развивается в острой форме с высокой температурой, сильными головными болями, тошнотой, рвотой, судорогами. Тяжелые осложнения острой инфекции могут завершиться летальным исходом.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.