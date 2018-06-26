В Алтайском крае мужчина посадил 5-летнюю девочку на плечи и утонул вместе с ней

Компания взрослых вместе с 5-летним ребенком отдыхала на берегу реки Чумыш недалеко от железнодорожного моста в Заринске. Мать девочки переплывала на другой берег. В это время знакомый женщины подсадил девочку на плечи и также решил искупаться.

Мужчина и ребенок утонули. Тела погибших нашли через несколько дней на расстоянии около 4 километров от места трагедии.

Следователи проводят проверку и выясняют обстоятельства произошедшего.

Напомним, маленькая девочка утонула на Алтае в селе Турочак 18 июня.