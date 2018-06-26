В Алтайском крае мужчина посадил 5-летнюю девочку на плечи и утонул вместе с ней

В Алтайском крае в реке Чумыш 22 июня утонули 55-летний мужчина и маленькая девочка, сообщает СУ СКР региона.
Компания взрослых вместе с 5-летним ребенком отдыхала на берегу реки Чумыш недалеко от железнодорожного моста в Заринске. Мать девочки переплывала на другой берег. В это время знакомый женщины подсадил девочку на плечи и также решил искупаться.
Мужчина и ребенок утонули. Тела погибших нашли через несколько дней на расстоянии около 4 километров от места трагедии.
Следователи проводят проверку и выясняют обстоятельства произошедшего.
Напомним, маленькая девочка утонула на Алтае в селе Турочак 18 июня.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.