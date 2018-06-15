В Алтайском крае мужчина выпал из окна пятого этажа и остался жив

В Белокурихе 14 июня мужчина выпал из окна многоэтажки, сообщают "Вести Алтай".
Происшествия сняли на видео жители соседнего дома. На кадрах видно, что мужчина сидит на подоконнике, а потом падает.
Известно, что мужчина получил многочисленные переломы и находится в больнице. По словам очевидцев, он был пьян.
Напомним, в Бийске 10 июня из окна выпал мужчина. Он скончался на месте происшествия.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.