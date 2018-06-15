В Алтайском крае мужчина выпал из окна пятого этажа и остался жив

Происшествия сняли на видео жители соседнего дома. На кадрах видно, что мужчина сидит на подоконнике, а потом падает.

Известно, что мужчина получил многочисленные переломы и находится в больнице. По словам очевидцев, он был пьян.

Напомним, в Бийске 10 июня из окна выпал мужчина. Он скончался на месте происшествия.