В Алтайском крае нашли 15-летнюю девушку, которая пропала в мае

Волонтеры пишут, что пропавшая найдена и жива. Подробности не сообщаются.

Напомним, по данным следователей, девушка убегала из детдома в течение двух лет.

Ранее altapress.ru писал, что в Камне-на-Оби ищут 25-летнего парня, который пропал 28 мая.