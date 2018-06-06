В Алтайском крае нашли 15-летнюю девушку, которая пропала в мае

Сегодня, 10:28.
Жизнь

В Алтайском крае нашли девушку, которая сбежала из детского дома в Камне-на-Оби 27 мая, сообщает "Лиза Алерт".

Девушка. Кеды. Подросток. Молодежь.
Девушка. Кеды. Подросток. Молодежь. Фото: СС0.

Волонтеры пишут, что пропавшая найдена и жива. Подробности не сообщаются.

Напомним, по данным следователей, девушка убегала из детдома в течение двух лет.

Ранее altapress.ru писал, что в Камне-на-Оби ищут 25-летнего парня, который пропал 28 мая.

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