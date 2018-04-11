В Алтайском крае при пожаре погибли 2 человека

Пожар произошел около 4 часов утра. Во время его тушения обнаружили тела 56-летнего хозяина дома и его 55-летней сожительницы.

По предварительной информации, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Следователи проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 8 апреля горел производственный цех Барнаульского меланжевого комбината. Пожар тушили 36 человек.