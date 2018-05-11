В Калманском районе полицейские задержали мужчину, которого подозревают в поджоге дома знакомого, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.
В Алтайском крае задержали подозреваемого в поджоге дома соседа. Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю.
В Алтайском крае задержали подозреваемого в поджоге дома соседа. Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю.
В Алтайском крае задержали подозреваемого в поджоге дома соседа. Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю.
По предварительной информации, вечером в селе Калистратиха местный житель облил веранду дома соседа горючей жидкостью и поджег ее. Хозяин жилища был внутри. Мужчина почувствовал запах гари и успел выйти. Он потушил загоревшуюся часть дома.
На месте преступления злоумышленник оставил канистру, в которой приносил горючую жидкость. Мужчина признал свою вину.
Полицейские возбудили уголовное дело.
Напомним, недавно в Алтайском крае мужчина пытался заживо сжечь двух человек.
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