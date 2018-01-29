В Барнауле продают пельменную в стиле лофт

Пельмени, которые удивляют. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пельменная в ТЦ "Ультра". Фото: Авито. Пельменная в ТЦ "Ультра". Фото: Авито.

Пельменная рассчитана на 20 посадочных мест, рассказала altapress.ru хозяйка заведения Галина. Для работы все готово, в том числе укомплектован штат, а также разработано меню. Посетителям предлагают пельмени, манты и хинкали с разнообразными начинками. Например, курицей и капустой, кетой, сыром и, конечно же, классические с мясом.

Заведение привлекает своим необычным интерьером. Дизайнеры предложили белые кирпичные стены и деревянные столы с узкими столешницами, которые переходят в декоративные полки. Сидеть посетителям предлагают на табуретах, в том числе на высоких, которые придвинуты к барной стойке.