В Барнауле продают пельменную в стиле лофт

Предприниматели Барнаула продают готовое к работе кафе-пельменную за 490 тысяч рублей. Заведение открыли в январе 2018 года в ТЦ "Ультра" на первом этаже. Интерьер разработан в стиле лофт.
Пельменная рассчитана на 20 посадочных мест, рассказала altapress.ru хозяйка заведения Галина. Для работы все готово, в том числе укомплектован штат, а также разработано меню. Посетителям предлагают пельмени, манты и хинкали с разнообразными начинками. Например, курицей и капустой, кетой, сыром и, конечно же, классические с мясом.
Заведение привлекает своим необычным интерьером. Дизайнеры предложили белые кирпичные стены и деревянные столы с узкими столешницами, которые переходят в декоративные полки. Сидеть посетителям предлагают на табуретах, в том числе на высоких, которые придвинуты к барной стойке.
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