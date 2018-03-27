В Барнауле проводят работы по предупреждению паводка

В Индустриальном районе Барнаула подготовились к наступлению паводка, сообщает официальный сайт Барнаула.
На улице Зеленой во Власихе спилили и выкорчевали деревья, а также поросль в русле водостока. Из-за промерзания грунта и резкого подъема грунтовых вод вскрыли лед для пропуска вод в русло речушки.
Кроме того, работники подрядной организации очистили от снега водопропускные устройства на улице Мамонтова и переулке Угловом, провели ревизию.
Также очистили и открыли водопропускное устройство на улице Земляничной, открыли водопропускную трубу на улице Первомайской.
Привели в рабочее состояние, открыли и очистили водопропускное устройство на пересечении улиц Просторной и Павловского тракта. В мэрии сообщают, что трубы справляются с потоком талых вод, угрозы подтопления квартала 2011 нет.
Напомним, в алтайских реках стремительно продолжает расти уровень воды.
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