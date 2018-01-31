В Барнауле впервые выступит группа "Ленинград"

Это будет первое выступление Сергея Шнурова в Барнауле. Ранее ближайший к городу концерт группы прошел в Новосибирске. Тогда Ледовый дворец начал наполняться зрителями уже часов в шесть вечера, хотя старт концерта был запланирован на семь.

Концерты группы называют одними из самых зрелищных и дорогих среди российских звезд.

Начало концерта 5 июня в 19:00. Стоимость билетов — от 1500 рублей. На сайте группы пока нет информации о концерте в Барнауле. Также 14 апреля "Ленинград" выступит в Шерегеше.

Справка

"Ленинград" — российская музыкальная группа из Санкт-Петербурга, созданная Сергеем Шнуровым. Известна, в частности, эксцентричными песнями с большим количеством мата и алкогольно-бытовой тематикой. Группа использует в своём творчестве обширный состав духовых инструментов: труба, саксофон, тромбон, туба, пишет "Википедия".