В барнаульском поселке Затон начало топить улицы и приусадебные участки

Утром 15 июня уровень Оби превысил критическую отметку. К границам 48 приусадебных участков в Затоне подошли грунтовые и паводковые воды, сообщает официальный сайт города.
В администрации отмечают, что пока в поселке подтоплено 10 участков, дома не пострадали. Остается подтопленной дорога на остров Шубинский, транспорт движется по понтонному мосту.
Кроме того, вода вышла на проезжую часть по улицам Матросская, Бортовая, Сенная, Проточная, проездам Перевозный и Кольцова. Автобусное сообщение с микрорайоном работает в штатном режиме.
Сотрудники территориального управления микрорайона и ГУ МЧС России по Алтайскому краю обходят дворы и сообщают жителям о паводковой ситуации. Также информацию разместили на четырех стендах и передают по громкоговорящей связи.
Напомним, по данным МЧС, уровень воды в Оби у Барнаула в ближайшие дни может достигнуть 560-565 см.
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