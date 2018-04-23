В Бийске столкнулись мотоцикл и квадроцикл

На проселочной дороге водитель мотоцикла не справился с управлением и столкнулся с квадроциклом, которым ехал навстречу.

В результате столкновения пострадали водители и 12-летний пассажир квадроцикла. Их госпитализировали.

Напомним, 15 апреля на трассе недалеко от села Бехтемир столкнулись два автомобиля. Водитель не справился с управлением. Одну из машин занесло и выбросило на встречную полосу.