В Бийске столкнулись мотоцикл и квадроцикл

В Бийске 22 апреля в районе ул. Социалистической столкнулись мотоцикл и квадроцикл, сообщает издание "Бийский рабочий".
На проселочной дороге водитель мотоцикла не справился с управлением и столкнулся с квадроциклом, которым ехал навстречу.
В результате столкновения пострадали водители и 12-летний пассажир квадроцикла. Их госпитализировали.
Напомним, 15 апреля на трассе недалеко от села Бехтемир столкнулись два автомобиля. Водитель не справился с управлением. Одну из машин занесло и выбросило на встречную полосу.
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