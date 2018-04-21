В Кемерове задержали участников митинга против Амана Тулеева

В Кузбассе митинг против спикера регионального собрания, бывшего губернатора Амана Тулеева не состоялся. Активистов под различными предлогами задержали сотрудники полиции, а центральную площадь Советов в Кемерове, где планировали провести акцию, оцепили правоохранители, сообщает портал ZNAK.
Накануне вечером, 20 апреля несколько общественников приехали в Кемерово. Их встретили три экипажа полиции, но впоследствии отпустили.
Утром 21 апреля многих людей, которые направлялись в Кемерово на митинг, задержали и отправили в разные отделы полиции без объяснения причин, сообщает Тайга.инфо со ссылкой на сайт "Открытый город".
"Никто до Кемерова так и не доехал, митинг был сорван. Три автомобиля были задержаны, четвертую машину развернули. Судя по всему, у правоохранителей были точные данные, кто поедет на площадь Советов. Сначала говорили, что идет рейд по оружию, потом по экстремизму. В общем, путались в своих ответах", — цитирует ZNAK супругу организатора митинга Владимира Горенкова.
Кроме того, появились сообщения об усилении силовиков в Новокузнецке.
Площадь Советов с утра оцепили сотрудники полиции по всему периметру. Усиленные наряды силовиков видели и в других районах Кемерова, пишет источник.
Напомним, 19 апреля организаторы митинга против спикера облсовета и бывшего губернатора Кузбасса Амана Тулеева добились в суде разрешения на акцию.
Фото: "Открытый город"
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