В Кемерове задержали участников митинга против Амана Тулеева

Накануне вечером, 20 апреля несколько общественников приехали в Кемерово. Их встретили три экипажа полиции, но впоследствии отпустили.

Утром 21 апреля многих людей, которые направлялись в Кемерово на митинг, задержали и отправили в разные отделы полиции без объяснения причин, сообщает Тайга.инфо со ссылкой на сайт "Открытый город".

"Никто до Кемерова так и не доехал, митинг был сорван. Три автомобиля были задержаны, четвертую машину развернули. Судя по всему, у правоохранителей были точные данные, кто поедет на площадь Советов. Сначала говорили, что идет рейд по оружию, потом по экстремизму. В общем, путались в своих ответах", — цитирует ZNAK супругу организатора митинга Владимира Горенкова.

Кроме того, появились сообщения об усилении силовиков в Новокузнецке.

Площадь Советов с утра оцепили сотрудники полиции по всему периметру. Усиленные наряды силовиков видели и в других районах Кемерова, пишет источник.

Напомним, 19 апреля организаторы митинга против спикера облсовета и бывшего губернатора Кузбасса Амана Тулеева добились в суде разрешения на акцию.

Фото: "Открытый город"