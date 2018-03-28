В Краснощеково резко спала вода

Паводок в Краснощеково 27-28 марта 2018. Фото: Юрий Варламов. МегаФон. Паводок в Краснощеково 27-28 марта 2018. Фото: Юрий Варламов. МегаФон. Паводок в Краснощеково 27-28 марта 2018. Фото: Юрий Варламов. МегаФон. Паводок в Краснощеково 27-28 марта 2018. Фото: Юрий Варламов. МегаФон.

Очевидцы рассказывают, что вода доходила до крыш домов и надворных построек. Сейчас ее уровень снизился примерно на два метра. В некоторых местах воды "по колено и выше".

Ранее altapress.ru сообщал, что в Краснощековском районе сильно пострадали села Маралиха, Куйбышево, Чинета, Усть-Козлуха. В выходные вода в жилых домах стояла по окна.