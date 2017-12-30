В новогодние праздники электрички на Алтае будут ходить по другому расписанию

В последний день года отменят рейс №6234 "Барнаул - Заринская", который должен отправляться в путь в 20 часов 47 минут.

1 января не будут курсировать поезда:

№6001 "Озерки - Барнаул" (отправление в 5:33);

№6003 "Усть-Тальменская - Барнаул" (6:57);

№6006 "Барнаул - Красный Боец" (6:21);

№6005 "Красный Боец - Барнаул" (10:05;

№6222 "Барнаул – Тягун"(7:00);

№6221 "Тягун - Барнаул" (12:31);

№6233 "Аламбай - Барнаул" (3:27);

№6111 "Барнаул - Ребриха" (9:04);

№6112 "Ребриха - Барнаул" (13 :38).

С 1 по 8 января не будут ездить поезда:

№6021 "Озерки - Барнаул" (4:34);

№6101 "Депо - Барнаул" (7:01);

№6020 "Барнаул - Красный Боец" (18:36).

7 января отменят рейс №6227 "Заринская - Барнаул" отправлением в 14:43;

8 января - №6775 "Сузун - Барнаул", (4:01);

9 января - №6001 "Озерки – Барнаул" (5:33).

Компания не только отменила ряд рейсом, но и назначила дополнительные.

На 2 января назначат поезд №6111 "Барнаул – Ребриха" (отправится в путь в 9:04),

на 4 января - рейс №6112 "Ребриха - Барнаул", (13:38),

8 января будут курсировать пригородные поезда №6001 "Озерки - Барнаул" (5:33) и №6227 "Заринская - Барнаул" (14:43).

На 9 января назначат поезд №6775 "Сузун - Барнаул", он отправится в дорогу в 4:01.