В новогодние праздники электрички на Алтае будут ходить по другому расписанию

На время новогодних праздников компания "Алтай-Пригород" скорректирует расписание движения поездов. Изменения будут действовать с 31 декабря по 9 января, передает официальный сайт Алтайского края.
В последний день года отменят рейс №6234 "Барнаул - Заринская", который должен отправляться в путь в 20 часов 47 минут.
1 января не будут курсировать поезда:
- №6001 "Озерки - Барнаул" (отправление в 5:33);
- №6003 "Усть-Тальменская - Барнаул" (6:57);
- №6006 "Барнаул - Красный Боец" (6:21);
- №6005 "Красный Боец - Барнаул" (10:05;
- №6222 "Барнаул – Тягун"(7:00);
- №6221 "Тягун - Барнаул" (12:31);
- №6233 "Аламбай - Барнаул" (3:27);
- №6111 "Барнаул - Ребриха" (9:04);
- №6112 "Ребриха - Барнаул" (13 :38).
С 1 по 8 января не будут ездить поезда:
- №6021 "Озерки - Барнаул" (4:34);
- №6101 "Депо - Барнаул" (7:01);
- №6020 "Барнаул - Красный Боец" (18:36).
7 января отменят рейс №6227 "Заринская - Барнаул" отправлением в 14:43;
8 января - №6775 "Сузун - Барнаул", (4:01);
9 января - №6001 "Озерки – Барнаул" (5:33).
Компания не только отменила ряд рейсом, но и назначила дополнительные.
На 2 января назначат поезд №6111 "Барнаул – Ребриха" (отправится в путь в 9:04),
на 4 января - рейс №6112 "Ребриха - Барнаул", (13:38),
8 января будут курсировать пригородные поезда №6001 "Озерки - Барнаул" (5:33) и №6227 "Заринская - Барнаул" (14:43).
На 9 января назначат поезд №6775 "Сузун - Барнаул", он отправится в дорогу в 4:01.
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