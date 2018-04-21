В Рубцовске пропала невысокая 38-летняя женщина в бежевой куртке

Приметы пропавшей:

рост 165 см,

телосложение плотное,

волосы каштановые до плеч,

глаза карие.

Была одета:

темно-синяя шапка,

бежевая куртка, Наталья Матвеева

синие джинсы,

чёрные полуботинки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просят позвонить по телефону горячей линии 8-800-700-5452 (звонок бесплатный) или 112.