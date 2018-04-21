В Рубцовске пропала невысокая 38-летняя женщина в бежевой куртке

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Происшествия

В Рубцовске ищут 38-летнюю Наталью Матвееву. Она пропала 19 апреля, сообщает "Лиза Алерт".

Полиция.
Полиция. Фото: Михаил Хаустов.

Приметы пропавшей:

  • рост 165 см,
  • телосложение плотное,
  • волосы каштановые до плеч,
  • глаза карие.

Была одета:

  • темно-синяя шапка,
  • бежевая куртка,
    Наталья Матвеева.
    Наталья Матвеева
  • синие джинсы,
  • чёрные полуботинки. 

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просят позвонить по телефону горячей линии 8-800-700-5452 (звонок бесплатный) или 112.

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