В Санкт-Петербурге найден мертвым пропавший инженер бюро атомных подводных лодок

В Санкт-Петербурге нашли труп 30-летнего инженера морского конструкторского бюро "Малахит", сообщает "РИА Новости".
Тело мужчины обнаружили в его квартире в Петергофе.
Инженер не вышел на работу после отпуска и был объявлен в розыск. Причины смерти устанавливаются.
Конструкторское бюро "Малахит" является режимным объектом, занимается проектированием, строительством и испытаниями подводных лодок, в том числе атомных, пишет "Росбалт".
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