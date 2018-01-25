В Санкт-Петербурге найден мертвым пропавший инженер бюро атомных подводных лодок

Вчера, 20:12.
Происшествия

В Санкт-Петербурге нашли труп 30-летнего инженера морского конструкторского бюро "Малахит", сообщает "РИА Новости".

Полиция.
Полиция. Фото: 22.мвд.рф.

Тело мужчины обнаружили в его квартире в Петергофе.

Инженер не вышел на работу после отпуска и был объявлен в розыск. Причины смерти устанавливаются.

Конструкторское бюро "Малахит" является режимным объектом, занимается проектированием, строительством и испытаниями подводных лодок, в том числе атомных, пишет "Росбалт".

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