В сети появились первые серии документального фильма об Алтае из цикла "Счастливые люди"

В сети появились первые две серии документального фильма "Другая жизнь" из цикла "Счастливые люди" про крестьянскую жизнь на Алтае, от режиссера Дмитрия Васюкова. Фильм, опубликованный на Youtube-канале автора, снимали на деньги, которые собрали с помощью краудфандинга.
Впервые показали в декабре 2017 года на международном фестивале документального кино "Артдокфест".
Фильм о жизни алтайцев снимали еще в 2015 году, но зрителям его представили только сейчас.
Теперь автор картины Дмитрий Васюков планирует показать "Другую жизнь" на экранах кинотеатров.
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