В сети появились первые серии документального фильма об Алтае из цикла "Счастливые люди"

Впервые показали в декабре 2017 года на международном фестивале документального кино "Артдокфест".

Фильм о жизни алтайцев снимали еще в 2015 году, но зрителям его представили только сейчас.

Теперь автор картины Дмитрий Васюков планирует показать "Другую жизнь" на экранах кинотеатров.