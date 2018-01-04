СМИ сообщили о падении баллистической ракеты на город в Северной Корее

По данным сайта, инцидент произошел 28 апреля. Запущенная из пригорода Сунчхона ракета "Хвасон-12" взлетела на высоту 70 км, а затем упала на город, причинив значительные разрушения промышленным и сельскохозяйственным сооружениям, передает "Лента.ру".

В качестве доказательств издание приводит несколько фактов. Например, в июле в КНДР прошел концерт, посвященный первому успешному запуску ракеты "Хвасон-14". На нем демонстрировалась видеоистория ракетной программы страны. В ролике показали все три инспекции Ким Чен Ына на ракетных запусках "Хвасона-12". The Diplomat отмечает, что если бы все три запуска были успешными, официальная пропаганда обязательно бы о них рассказала.

Кроме того, издание опубликовало спутниковый снимок, на котором видны поврежденные и разрушенные постройки. Фото было сделано между 26 и 29 апреля.

"Хвасон-12" работает на жидком самовоспламеняющемся топливе, и ее падение может привести к разрушительным взрывам. Издание уточняет, что из-за характера зоны, куда упала ракета, жертв вполне могло и не быть, хотя проверить это невозможно.

КНДР регулярно проводит испытания баллистических ракет. Последний такой пуск был произведен в ноябре 2017 года, тогда обломки ракеты упали в исключительной экономической зоне Японии.