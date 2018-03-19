"Побеждает некто В.В.Путин": что пишут в соцсетях о первых результатах выборов

Действующий президент РФ Владимир Путин лидирует на выборах с рекордным результатом — 76,6% (по итогам обработки 99,84% голосов). Редакция altapress.ru посмотрела, как отреагировали на эту новость пользователи соцсетей, известные и не очень.
О выборах серьёзно
НАРОД ВЫШЕЛ НА УЛИЦЫ ПРАЗДНОВАТЬ ПОБЕДУ!!!!! ВСЕ! УЖЕ ОКОНЧАТЕЛЬНО ЯСНО ПУТИН ПРЕЗИДЕНТ ВЕЛИКОЙ РОССИИ! ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС ,ДРУЗЬЯ! ПУТИН ПОЛУЧИЛ МАНДАТ НАРОДА! pic.twitter.com/bBum13sbOi— В.А. Куклин (@stills2007) 18 марта 2018 г.
Краткий итог двух месяцев. Россия выбрала Путина, потому что не нуждается в ином лидере. Грудинин понизил электоральный результат КПРФ на 3%. Прощальная гастроль Жириновского не удалась. Явлинский набрал исторический минимум. Собчак уработала Навального как косточку от компота— Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 19 марта 2018 г.
Повторный референдум в Крыму, о котором говорили Собчак, Навальный и Явлинский, состоялся.— Резидент ☭ (@KrResident) 19 марта 2018 г.
92% - проголосовали за Путина. За 2014 год. За то, что Крым - это Россия.
Вопрос можно считать закрытым!
Нашего национального лидера можно и нужно поздравить! Народ России проголосовал за Путина. Люди выбирают стабильность, но при этом хотят перемен. Перемен в политике Путина, ожидая более жёсткой внешней и внутренней политики, прекращения либеральных экспериментов в экономике.— Николай Стариков (@nstarikov) 18 марта 2018 г.
Вы понимаете что сегодня #выборы2018 , а это значит что больше никакой рекламы партий по телевизору, никаких агитационных клипов, никаких смс «приди и проголосуй», никаких дебат и споров. ГОСПОДИ НАКОНЕЦ ТО— моллималли69сралли (@Alisa06101) 18 марта 2018 г.
Для Запада убедительная победа Путина - новость неприятная, но абсолютно ожидаемая. Никто там другого исхода не ждал. Поэтому большой истерики на сей раз не будет: скорее, мрачноватая констатация неизбежности общения с путинской Россией. В незападном мире - уважение и поддержка.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 19 марта 2018 г.
Главные выводы по выборам президента: 1. Выборы не были конкурентными и честными, признавать их итоги нельзя. 2. Главный соперник Путина - кандидат от лево-патриотических сил Грудинин. При равноправной кампании был бы второй тур. 3. Концепция бойкота провалилась pic.twitter.com/MFwDFWNbGV— Сергей Удальцов (@s_udaltsov) 18 марта 2018 г.
Жить будет все хуже, но каждые следующие выборы явка будет все больше, рейтинг Президента все выше и Северная Корея будет все ближе.— Евгений Ройзман (@roizmangbn) 18 марта 2018 г.
Выборы в России, как старая мыльная опера. После пары сезонов все темы уже пережеваны, драмы сыграны, герои развиты и сюжет начинает повторяться и повторяться, изредка меняя второстепенных персонажей— Доктор Далек (@Gipotez4) 18 марта 2018 г.
Что хочу сказать? А то, что невысокий парнишка из простой рабочей ленинградской семьи, мечтавший стать разведчиком...стал им, стал человеком, который изменил мир! И продолжает его менять! Мы команда! #PutinTeam ! Владимир Владимирович - НАШ ЛИДЕР! #выборы2018 #такогокакпутин pic.twitter.com/ptjhpZa7ns— Екатерина Зайцева (@cat_hare7696) 19 марта 2018 г.
Что важно подчеркнуть - Лидер победил сам!— Андрей Ильницкий (@amicableru) 18 марта 2018 г.
Его человеческие качества, его дела, его Послание, его #АрмияРоссии - обеспечили эту победу.
Полит.технологии, вся интернет-тусовка, ТГ-каналы и тп и тд - осваивали «ошибку округления». Ок. Пусть и они будут. #Путин - Лидер от Бога✌🏻 pic.twitter.com/3GQqKd0PMo
Путин пришел к нам в штаб, всех поблагодарил, сказал, что главное - чтобы никто не чувствовал себя обиженным и все работали на благо страны.— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 18 марта 2018 г.
Так и будем делать.
О выборах шутя
Максимальный ретвит!— Руслан Усачев (@RuslanUsachev) 18 марта 2018 г.
Мои инсайдеры в кремле сообщают, что сенсационно побеждает некто В.В. Путин.
Данные экзитпуллов:— Duran / Дюран (@userdie) 19 марта 2018 г.
77% Путин
8,5% Грудинин
6,3% "Форма воды"
5,6% Михаил Горшенёв
3,8% Майонез "Первым делом"
4,2% Мужик, сказавший в Бэтмене: "Это атомная бомба!"
3,14159.. - число Пи
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1,6% Явлинский
1,4% пацаны там ниже Титов
1,3% ща ща!
1,2% барабанная дробь!
1,1% Титов
Сегодня уже не успеваю проголосовать. Не рассчитал по времени.— Сергей Д (@sd0107) 18 марта 2018 г.
Ну завтра после работы зайду на участок тогда.
а президент-то у вас прошлогодний pic.twitter.com/kklAoVZUXs— ГРАЙМ-ШУФУТИНСКИЙ (@strazhdusch) 18 марта 2018 г.
Посмотрел на выборы и чёт приуныл pic.twitter.com/XS8vU21ccd— #MDK (@mudakoff) 18 марта 2018 г.
Я и выборы pic.twitter.com/xPsfpG2gOD— Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) 18 марта 2018 г.
Граждане подводят итоги выборов pic.twitter.com/WjoDB0MlDx— Ksenia Solo (@samtikhonya) 19 марта 2018 г.
Победил Путин, кто бы сомневался, хотя моя подруга говорила, что победит Путин, но я сразу знала, что победит Путин, хотя мог победить Путин, выборы же такие непредсказуемые #выборы2018— Ледя_Ночи🌑🌙 (@Maybe_Not7) 19 марта 2018 г.
не могу поверить что путин победил, его же даже в расчёт никто не брал, все ставили на путина, я конечно рассчитывал на победу путина, ну да ладно, путин тоже хороший вариант— Маршалл Мигрень (@marshallmigrain) 18 марта 2018 г.
А еще у нас на участке был перформанс. Девушка зашла в кабинку и пускала оттуда воздушные пузыри. Когда ее пытались оттуда достать, кричала, что нарушают ее тайну голосования. Так и пускала пузыри минут 20, пока банка не кончилась. Мы все были в пузырях. Мне понравилось.— Varya Zloy (@BukvaCe) 18 марта 2018 г.
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