"Побеждает некто В.В.Путин": что пишут в соцсетях о первых результатах выборов

Сегодня, 17:03.
Политика

Действующий президент РФ Владимир Путин лидирует на выборах с рекордным результатом — 76,6% (по итогам обработки 99,84% голосов). Редакция altapress.ru посмотрела, как отреагировали на эту новость пользователи соцсетей, известные и не очень.

Владимир Путин приехал на концерт в честь присоединения Крыма. Москва, 18 марта 2018 года.
Владимир Путин приехал на концерт в честь присоединения Крыма. Москва, 18 марта 2018 года. Фото: kremlin.ru.

О выборах серьёзно

О выборах шутя

Выборы-2018. Реакция в соцсетях.
Выборы-2018. Реакция в соцсетях
Выборы-2018. Реакция в соцсетях.
Выборы-2018. Реакция в соцсетях
Выборы-2018. Реакция в соцсетях.
Выборы-2018. Реакция в соцсетях
Выборы-2018. Реакция в соцсетях.
Выборы-2018. Реакция в соцсетях
Выборы-2018. Реакция в соцсетях.
Выборы-2018. Реакция в соцсетях
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