Виктор Томенко сравнил развитие Алтайского края с приборной доской самолета

Показатели развития Алтайского края должны серьезно превышать средние темпы роста других регионов и в среднем по России. Иначе никакого прорыва в регионе не получится, сказал 28 июня врио губернатора региона Виктор Томенко. Он сообщил, что будет ставить амбициозные цели.
Виктор Томенко,
врио губернатора Алтайского края:
— Наша цель, когда мы говорим об опережающем развитии, о прорывах — серьезно превышать темпы, которые показывают другие сибирские регионы и в среднем — РФ. Каждый более широкий шаг в будущее, каждый новый пункт приросты — уже плюс. Будем стараться ставить амбициозные цели.
Томенко отдал должное предыдущему руководству, сказав, что "за многие последние годы край прошел немалый путь по преодолению разных ситуаций, обстоятельств, по своему развитию".
Виктор Томенко,
врио губернатора Алтайского края:
— Но мы не должны отворачиваться от тех фактов, которые характеризуют нашу жизнь. Любое движение по росту социально-экономического развития — это как приборная доска у самолета. Нельзя ориентироваться только на один показатель, чтобы понять, где ты находишься и как управлять судном. Нужно ориентироваться на уровень и средней зарплаты, и занятости населения, и инвестиционной активности, на доходы, которые будет получать бюджетная система края.
По словам врио главы региона, сейчас он "зафиксировал текущее положение дел, осознал, что этим нужно заниматься". А поставленные задачи развития "еще предстоит обсчитать".
Он подчеркнул, что достигать целей придется вместе.
Виктор Томенко,
врио губернатора Алтайского края:
— Никто не придет и не скажет: "Сейчас в Алтайском крае все станет здорово". Все мы должны работать на общую цель и договориться, какими путями будем свершать прорывы. У нас могут быть межпартийные разногласия, разногласия между поколениями, мужчинами и женщинами, пенсионерами и работающими, молодежью и взрослыми. Это нормально. Но в целом мы должны понимать, куда мы ведем наш край.
28 июня "Единая Россия" официально выдвинула Томенко в губернаторы. 29 июня он подает документы в крайизбирком и приступает к сбору подписей муниципальных глав и депутатов.
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