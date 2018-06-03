Вице-канцлер Австрии призвал отменить санкции против России

Европейскому союзу следует пересмотреть отношения с Москвой и отменить антироссийские санкции, считает вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе, пишет RT со ссылкой на газету Оsterreich.
По его словам, санкции, прежде всего, навредили австрийской экономике.
Поэтому Евросоюз должен продемонстрировать адекватную реакцию на введенные США пошлины на сталь и алюминий, а также воспользоваться актуальной ситуацией и наладить отношения с Россией.
"ЕС должен отреагировать, потому что из-за новой обстановки невозможна честная торговля", — сказал вице-канцлер.
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