Вице-канцлер Австрии призвал отменить санкции против России

По его словам, санкции, прежде всего, навредили австрийской экономике.

Поэтому Евросоюз должен продемонстрировать адекватную реакцию на введенные США пошлины на сталь и алюминий, а также воспользоваться актуальной ситуацией и наладить отношения с Россией.

"ЕС должен отреагировать, потому что из-за новой обстановки невозможна честная торговля", — сказал вице-канцлер.