Вода спадает: в барнаульском поселке Затон сняли режим повышенной готовности

Критическая отметка для Затона — 540 см. Во время второй волны паводка уровень воды в Оби поднимался до 563 см.

По данным на утро 29 июня уровень воды в Оби составил 469 см. За сутки он упал на 22 см.

По сообщению мэрии, уже открыли объездной путь на остров Шубинский.

Напомним, уровень Оби превысил критическую отметку утром 15 июня. Тогда грунтовые и паводковые воды в Затоне подошли к границам 48 приусадебных участков.